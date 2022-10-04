Mesut Özil sağlık durumu nasıl? Mesut Özil kaç ay forma giyemeyecek?
Futbol kariyerine Medipol Başakşehir'de devam eden Mesut Özil, ameliyat geçirdi. Peki, Mesut Özil'in sağlık durumu nasıl?
Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Mesut Özil ameliyat oldu. Peki, Mesut Özil'in sağlık durumu nasıl?
Mesut Özil sağlık durumu nasıl? Mesut Özil kaç ay forma giyemeyecek?
Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiğini belirtti.
Tecrübeli futbolcu, geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti.
Sezon başında turuncu-lacivertlilere transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, çıktığı 3 maçta toplam 21 dakika forma giydi.