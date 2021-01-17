Mesut Özil ne zaman gelecek? | Fenerbahçeli taraftarların uzun yıllardır hayalini kurduğu transfer gerçekleşti. Arsenal forması giyen Mesut Özil ile Fenerbahçe el sıkıştı. Futbolseverler Mesut Özil’in ne zaman Türkiye’ye geleceğini merak ediyor. Mesut Özil imza töreni ne zaman?

Mesut Özil ne zaman saat kaçta Türkiye'ye gelecek?

Futbolsevereler Mesut Özil’in ne zaman Türkiye’ye geleceğini merak ediyor. Başarı futbolcunun 18 Ocak Pazartesi gece yarısı İstanbul’da olacağı gelen haberler arasında. İstanbul’a 00.15 gibi inmesi beklenen Mesut Özil’in ligin 19. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Ankaragücü maçını tribünden izlemesi bekleniyor.

Futbolseverler Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye maliyetini de merak ediyor. Başarılı futbolcunun Fenerbahçe’den 3,5 milyon Euro alması bekleniyor. Ayrıca Fenerbahçe’nin Arsenal’e bonservis ödemeyeceği de ifade ediliyor. Sarı-lacivertlilerin Mesut Özil’e 2,5 milyon Euro imza parası ödemesi bekleniyor.