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Spor Mesut Özil ne zaman saat kaçta Türkiye'ye gelecek?
Spor

Mesut Özil ne zaman saat kaçta Türkiye'ye gelecek?

Mesut Özil ne zaman gelir? | Fenerbahçe’nin hayali gerçek oldu. Sarı-lacivertli kulüp Arsenal forması giyen Mesut Özil’i renklerine bağladı. Fenerbahçeliler Mesut Özil’in Türkiye’ye ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Mesut ne zaman gelir? | Mesut Özil ne zaman imza atacak? | Mesut Özil senelik ne kadar alacak? | Mesut Özil bonservis bedeli?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 17:38:00 -
Mesut Özil ne zaman saat kaçta Türkiye'ye gelecek?

Mesut Özil ne zaman gelecek? | Fenerbahçeli taraftarların uzun yıllardır hayalini kurduğu transfer gerçekleşti. Arsenal forması giyen Mesut Özil ile Fenerbahçe el sıkıştı. Futbolseverler Mesut Özil’in ne zaman Türkiye’ye geleceğini merak ediyor. Mesut Özil imza töreni ne zaman?

Mesut Özil ne zaman saat kaçta Türkiye'ye gelecek?

Futbolsevereler Mesut Özil’in ne zaman Türkiye’ye geleceğini merak ediyor. Başarı futbolcunun 18 Ocak Pazartesi gece yarısı İstanbul’da olacağı gelen haberler arasında. İstanbul’a 00.15 gibi inmesi beklenen Mesut Özil’in ligin 19. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Ankaragücü maçını tribünden izlemesi bekleniyor.

Futbolseverler Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye maliyetini de merak ediyor. Başarılı futbolcunun Fenerbahçe’den 3,5 milyon Euro alması bekleniyor. Ayrıca Fenerbahçe’nin Arsenal’e bonservis ödemeyeceği de ifade ediliyor. Sarı-lacivertlilerin Mesut Özil’e 2,5 milyon Euro imza parası ödemesi bekleniyor.

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