Fenerbahçe yıllardır renklerine bağlamak istediği Mesut Özil konusunda mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertli kulüp Mesut Özil ve ailesini özel bir uçakla İstanbul’a getirdi. İngiltere’de iki kez koronavirüs testi olan Mesut ve ailesi 4 gün boyunca evinden çıkmadı. Sağlık Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda Mesut Özil, İstanbul’da da bir süre karantinada kalacak. Futbolseverler Mesut Özil için ne kadar bonservis ödeneceğini, Mesut’un yıllık ne kadar alacağını merak ediyor. Peki, Mesut Özil yıllık ne kadar alacak?

Mesut Özil ne kadar maaş alacak? Mesut Özil Fenerbahçe'den ne kadar ücret alacak?

Arsenal formasını 7,5 yıl giyen Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Maç başı ve primler hariç Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon Euro kazanacak. Sarı-lacivertliler Mesut için Arsenal'e bonservis ödemeyecek. Maç başı 25 bin euro alacak olan Mesut, lig şampiyonluğu içinse 500 bin Euro alacak. Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa Mesut Özil 250 bin Euro bonus alacak. Arsenal'e bonservis ödenmeyecek ancak Mesut Özil'e imza parası verilecek. İmza parası ise 5 milyon Euro. Bu rakam 3 yılda taksitli olarak Mesut Özil'e verilecek.