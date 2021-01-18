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Spor Mesut Özil İstanbul'a ayak bastı
Spor

Mesut Özil İstanbul'a ayak bastı

Fenerbahçe'nin Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil'i taşıyan uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 01:26:00 - 2021-01-18 01:48:30
Mesut Özil İstanbul'a ayak bastı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takım için sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini 3.5 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'ye bağlayacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ait özel uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen Mesut Özil'i taşıyan uçağı anlık olarak 310 bin kişi canlı olarak takip ederek bu alanda da bir rekorun altına imza attı.

Fenerbahçe KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Mesut Özil: Çok heyecanlıyım

NTV canlı yayınına bağlanarak, çok heyecanlı olduğunu açıklayan Mesut Özil, "Zaten konuşmalarımda da Fenerbahçeli olduğumu söylemiştim. Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum. Allah'a şükür bu transfer oldu. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım" dedi.

Rıdvan Dilmen'in "Antrenman durumun nasıl, takımla mı çalıştın?" sorusuna ise 32 yaşındaki oyuncu, "Hep as takımla antrenman yapıyordum. Son dönemde bir Almanya'ya uğradım, İngiltere'ye döndüğümde karantinadaydım. İdmanları evde yaptım. Bayadır maç oynamıyorum. Ama fizik olarak fit'im, bir sorun yok" yanıtını verdi.

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