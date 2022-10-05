Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in kariyerine ilişkin pek çok iddia bulunuyor.

Mesut Özil futbolu bıraktı mı?

Mesut Özil geçtiğimiz günlerde bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyatın ardından pek çok kişi 'Mesut Özil futbolu bırakıyor mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Gümüşdağ, "Mesut kardeşimizi hastanede de ziyaret ettim. Kulüp doktoru ve kendi doktoru yaptıkları toplantıda acil ameliyat kararı aldı. Kendisini ziyaret ettiğimde gayet iyiydi. Bugün hastaneden ayrılacak ve eve geçecek. Zannediyorum üç aylık süreçten sonra takıma yeniden dahil olacak" dedi.

Mesut Özil'in kariyerine ilişkin Gümüşdağ, "Biliyorsunuz medyada çok şeyler konuşuluyor. Bunlar hep olacak. Mesut geldiği günden beri takımda oynamak istediğini, sahadaki antrenmanı ve mücadelesiyle, hocaya da bize de gösterdi. Uzun süredir belinde sorun yaşıyordu. Bunu bir an önce bitirip takıma dönmek, bu yarışta olmak ve Başakşehir'e katkı sağlamak istediğini söyledi. Biz de bunu istiyoruz. Mesut Özil, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük kariyeridir. Kendisinin gerek ligde gerek Avrupa'daki maçlarda takım arkadaşlarına tecrübesiyle en büyük desteği vereceğine inanıyorum" diye konuştu.