Mesut Özil Fenerbahçe'yi takibe aldı

Fenerbahçe'nin transferini bitirmek adına çalışmalarını sürdürdüğü yıldız oyuncu Mesut Özil, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'nin basketbol takımı Fenerbahçe Beko'yu takip etmeye başladı.

Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı

Fenerbahçe, Arsenal'den Mesut Özil'in transferinde son aşamaya gelmişken oyuncudan da flaş bir hamle geldi. Fenerbahçeli olduğunu ve Türkiye'de oynamak istediğini ifade eden Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medya üzerinden takip etmeye başladı.

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin erkek basketbol takımı Fenerbahçe Beko'yu takibe aldı. Basketbolu da yakından takip eden Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin basketbol şubesini takibe alması futbol takımına transferine bir adım daha yaklaşıldığını ortaya koydu.

Yıldız oyuncunun cuma ya da cumartesi günü de Fenerbahçe'nin genel hesabını takip etmesi bekleniyor.