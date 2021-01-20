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Spor Mesut Özil Fenerbahçeliler için söyledi: Gel gündüzle gece olalım...
Spor

Mesut Özil Fenerbahçeliler için söyledi: Gel gündüzle gece olalım...

Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan Mesut Özil, Twitter'da Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımla gündem olan 'Gel Gündüzle Gece Olalım' şarkısını taraftarlar için söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 00:40:00 - 2021-01-20 00:45:02

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil, kendisiyle bütünleşen 'Gel Gündüzle Gece Olalım' şarkısını taraftarlar için söyledi.

Süper Lig'de ara transfer dönemine büyük bir transfer hamlesiyle giren Fenerbahçe, İngiliz kulübü Arsenal'de siyasi baskılar nedeniyle oynatılmayan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil ile anlaştı.

Mesut Özil Fenerbahçeliler için söyledi

Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan 32 yaşındaki 10 numara Mesut Özil, sarı lacivertli taraftarlar için Gül Döktüm Yollarına şarkısında kendisiyle özdeşleşen "Gel Gündüzle Gece Olalım" mısralarını söyledi.

Fenerbahçe - Mesut Özil arasında sosyal medya paylaşımı

Fenerbahçe resmi Twitter hesabı "Gel gündüzle gece olalım." yazan bir tweet atarak Mesut Özil'in transferine adeta selam çakmıştı. Tarkan'ın "Gül Döktüm Yollarına" isimli şarkısında geçen sözlerin devamında "Gel beraber mesut olalım." sözleri yer alıyor. Mesut Özil'in de Fenerbahçe'nin paylaşımını retweet yapması Twitter'da gündem olmuştu.

 

 

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