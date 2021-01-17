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Spor Mesut Özil: Ben Fenerbahçeliyim
Spor

Mesut Özil: Ben Fenerbahçeliyim

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 19:10:00 -
Mesut Özil: Ben Fenerbahçeliyim

Mesut Özil, NTV'de yayımlanan "Yüzde Yüz Futbol" programına telefonla bağlanarak açıklamalar yaptı.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Mesut, "Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum. Allah'a şükür oldu. O yüzden çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. İnşallah da formayı gururla taşıyacağım ve takım için elimden geline yapacağım." dedi.

Mesut Özil, form durumuyla ilgili olarak ise "Birinci takımla antrenman yapıyordum, son olarak Almanya'ya uğramıştım, İngiltere'ye döndüğümde de karantina altındaydım. Bayadır maç oynamıyorum ama vücut olarak fitim." şeklinde konuştu.

Mesut, bu gece ailesiyle İstanbul'da olacağını da açıkladı.

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Yorumlar

Köylü

Karun hazinesi gibi para ödeyecekler sana, ben olsam bende mutlu olurum..
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