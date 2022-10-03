Mesut Özil ameliyat edildi
Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Mesut Özil ameliyat oldu.
Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Mesut Özil ameliyat edildi.
Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle yapılan operasyonun başarılı geçtiğini belirtti.
Tecrübeli futbolcu, geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti.
Sezon başında turuncu-lacivertlilere transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, çıktığı 3 maçta toplam 21 dakika forma giydi.