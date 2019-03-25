Mesut Özakcan seçim çalışmalarını Yılmazköy’de sürdürdü

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan’ın Yılmazköy Mahallesi’nde ki seçim çalışmaları ‘bu iş bitmiştir’ dedirten katılımla gerçekleşti.

Efeler Belediye Başkanı ve DP Belediye Başkan Adayı M. Mesut Özakcan’a destek için yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşların yoğun katılımları sürüyor. DP’li Başkan Özakcan 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sürdürdüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Özakcan vatandaşlarla bir araya geldiği Yılmazköy Mahallesi’nde tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde karşılandı. Yoğun kalabalıkla gerçekleşen toplantıda Başkan Özakcan’ın konuşması sırasında sözleri sık sık,’ En Büyük Başkan Bizim Başkan ‘sloganlarıyla kesildi.

Yılmazköy Mahallesi’nin ‘Mesut Babası’ sözleriyle kadınların yoğun ilgisinin gözlendiği toplantıda Başkan Özakcan uzun süre ayakta alkışlandı. Böylesine coşku karşısında duygulanan Başkan Özakcan siyasi hayatı boyunca böyle bir sevgi coşkusu görmediğini söyledi. Başkan Özakcan Yılmazköy Mahallesi’nde kurucu başkan olduğu Efeler Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlattı ve ‘Yılmazköy Mahallesi kararını çoktan vermiş. Bu karar tüm Efeler ilçesine ve ülkemize örnek olsun’ dedi.

Jeotermallerle ilgili konuşan Başkan Özakcan,” Ben bugüne kadar eyvallah demedim, boyunda eğmedim. Benim için önemli olan bana emanet ettiğiniz görevi sizlerin haklarını korumak, yerine getirmek olmuştur. O nedenle bu seçime giderken muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın ısrarlı talebi ile tekrar aday oldum. Akıl hocalarını iyi bildiğim bazı adaylar iftira atarak çalışıyorlar. Jeotermalle ilgili ruhsat verdiğim, Efeler halkına ihanet ettiğim iftiralarını, gerçek dışı iddialar söylediler. Böyle bir şey mümkün değil. Efeler Belediyesi’nin kuyulara ruhsat verme yetkisi yok! Ruhsatı MTA veriyor denetimi de Büyükşehir ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapıyor. Jeotermalle ilgili mücadele eden tek belediye, Efeler Belediyesi’dir. Bırakın belediyeleri hiçbir kamu kurumunun bile bu konuda yaptığı ne bir çalışma ne de mücadele var. Hiçbirinizin sağlığı sermayenin kazancından daha önemli olamaz! Bize bu iftirayı atanlar utansın” sözleriyle, konuyla ilgili iftiraları yalanladı.

Umurlu Mahallesi ziyaretinde kendisiyle ilgili asılsız dedikodular çıkartıldığını söyleyen DP’li Başkan Özakcan, ”Siyasi rakiplerimden biri tarafından öyle bir haber yaymaya başlamışlar ki, işte Mesut Özakcan felç oldu, Adnan Menderes Üniversitesi’nde yatıyor. Jeotermalle ilgili yaptıkları nasıl yalansa bu da yalan. Allah’ıma şükürler olsun, Rabbim benim başımı bile ağrıtmıyor. Mesut Özakcan’dan ne kadar endişe etmişler, korkmuşlar ki gerçek dışı yalanı, iftirayı bile atabiliyorlar. Bunu atanların kim olduğunu, akıl hocalarının kim olduğunu biliyorum. Gördüğünüz gibi sapasağlam karşınızdayım” diye konuştu.