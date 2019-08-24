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Mesut Mestan’dan transfer tahtası açıklaması

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, transfer tahtasının açılmasıyla ilgili çalışmalarda sona geldiklerini belirterek, "Bir tek sorunumuz kaldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:35
Mesut Mestan’dan transfer tahtası açıklaması

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, transfer tahtasının açılmasıyla ilgili çalışmalarda sona geldiklerini belirterek, "Bir tek sorunumuz kaldı. O da sonuçlanacak ve yeni transferlerimizle Eskişehirspor maçında tam kadro sahada olacağız" dedi.


TFF 1. Lig’in ikinci haftasında yarın sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da Başkan Mesut Mestan, kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla önemli açıklamalarda bulundu. Yönetim kurulu olarak göreve geldikleri ilk günden beri konuşmaktan ziyade icraat yapmakla meşgul olduklarını ifade eden Başkan Mestan, Bursaspor’un yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için yoğun mesai harcadıklarını ve bir çok büyük sorunun üstesinden gelmeyi başardıklarının belirtti. Mestan, kulübün önündeki en büyük engellerden birinin de transfer tahtasının kapalı olması olduğunu belirterek, “Tahtanın açılması adına büyük bir mücadele veriyoruz. Bununla ilgili geniş açıklamayı da önümüzdeki günlerde yapacağım. Kim ne yaptı, kim nasıl davrandı hepsini anlatacağım. Kolay bir süreç değil. Gönül isterdi ki daha lig başlamadan takımımızı oluşturalım ve sezona öyle başlayalım. Ama her şey çok da kolay olmuyor. Sorunları anlatmayı seven bir yapıya sahip değilim. ‘Olmaz’ denilen bir çok sorunun üstesinden geldik. Yine hepsinin üstesinden geleceğiz. Karagümrük maçında sahaya çıkan tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bursaspor bilincini sahaya yansıttılar. Gelecek adına hepimize umut verdiler. Yapacağımız takviyelerle takım daha da iyi olacak. Ancak bunun için biraz sabır gerekiyor” dedi.



"Tüm yeşil-beyaz sevdalılarını Akhisarspor maçına bekliyorum"


Başkan Mestan, tüm kentin kendisinden beklentisini çok iyi bildiğini ve bu sorumlulukla hareket ettiğini bildirerek, şöyle konuştu:


"Ligin ikinci haftasında taraftarımız önünde sahaya ideal kadro ile çıkmayı hepimiz çok isterdik. Bunun için de önümüzde tek bir engel kaldı. Onu çözemedik. Bu hafta da sahada geleceğimiz olan oyuncularımızla olacağız. Asıl şimdi kenetlenme vakti. Bursaspor’u seven, takımının yanında olduğunu hissettirmek isteyen tüm yeşil-beyaz sevdalılarını Akhisarspor maçına bekliyorum."



“Eskişehirspor maçında tam kadro sahada olacağız"


Tüm camianın merakla beklediği transfer tahtasının açılmasıyla ilgili yaşanılan sorunun da en kısa sürede giderileceğini söyleyen Mestan, “Transfer tahtasının açılmasıyla ilgili çalışmalarda en sona geldik. Bir tek sorunumuz kaldı. O da sonuçlanacak ve yeni transferlerimizle Eskişehirspor maçında tam kadro sahada olacağız. Kimse merak etmesin Bursaspor’un başarısı için ne yapmamız gerekirse yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yeter ki, biz bir ve birlik olalım” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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