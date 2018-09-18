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Mesut Bakkal'dan galibiyet açıklaması: Trabzonlu iki futbolcu çıldırdı...

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Trabzonspor galibiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

18 Eylül 2018 Salı 02:00
Mesut Bakkal'dan galibiyet açıklaması: Trabzonlu iki futbolcu çıldırdı...

Mesut Bakkal, maç sonu şu sözleri kullandı;

''MERİH'İ ZATEN TAKİP EDİYORDUK''

Güzel bir galibiyet oldu. Merih takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Lizbon'da izliyorduk. Enerji lazımdı bize. Galatasaray maçından sonra bu takım mağlup olabilir ama teslim olamaz demiştim. O takım benim değildi. Bir değişiklik yaptım ondan sonra. 6 futbolcuyu değiştirdim. Merih o değişen futbolculardan birisiydi. Çok iyi bir enerji veriyor. Çok düzgün bir karakter. Böyle devam edeceğine inanıyorum.

''SOSA VE ONAZI ÇILDIRDI''

Son haftalarda yerleşik düzende, %65'lere varan bir pas oranı var Trabzonspor'un. Biz de geriye koşuda lig lideriydik, en iyi yerleşen takımız. Sosa ve Onazi'yi durdurursak oyunu alacağımızı biliyorduk. Çok iyi durdurduk. Hatta bir ara çıldırdılar topu oyuna sokamadıkları için. Oyuna çok iyi başladık. Pas trafiğimiz falan müthişti. Bir çıkışımız vardı zaten. Geçen seneki tempoyu yakaladık biraz.

Bir taktik savaşıydı ve bunu başarıyla yaptık. Şansımız da vardı, gol kaçırdı Trabzonspor. Üç maçımızı kaybetmiştik. Şimdi iki maç kazandık. Türkiye'de böyle biraz... Kadromuzda sakatlar iyileşti. Kadromuz genişliyor. Daha iyi durumlara geleceğiz.

Sporx

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 02:00
  1. Mesut Bakkal
  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. Trabzonspor
  4. Alanyaspor

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