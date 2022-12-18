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Spor Messi'ye transparan kıyafet giydirdiler
Spor

Messi'ye transparan kıyafet giydirdiler

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, Fransayı yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Kupa seramonisinde Katar Emiri'nin Lionel Messi'ye giydirdiği kıyafet olay oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 23:58:00 -

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası seremonisinde Katar Emiri, şampiyon Arjantin'in yıldızı Messi'ye yöresel bir kıyafet olan olan 'bişt' giydirdi. Yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finali nefes kesti. Normal süresi 2-2 biten maç uzatmalarda 3-3'lük skorla penaltılara gitti. Arjantin penaltılarda maçı kazanarak 36 yıllık kupa hasretine son verdi.

Messi'ye transparan giysi giydirdiler

Maç sonrası ise ilginç bir görüntü yaşandı. Kupayı alan ve arkadaşlarıyla sevinmeye giden Lionel Messi'ye, Katar Emiri transparan bir giysi giydirdi. "Bişt" adı verilen giysinin Katar'ın geleneksel bir kıyafeti olduğu aktarıldı.

Arjantin finale nasıl geldi?

C Grubu'nda 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Arjantin, 6 puanla lider çıktı. Tangocular ilk maçta Suudi Arabistan'a yenilerek herkesi şaşırtmıştı. Arjantin, sonrasında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Tangocular son 16 turunda ise Avustralya'yı 1-0'lık skorla yendi. Çeyrek finalde 2-2 biten Hollanda maçı penaltılara gitmiş ve Arjantin kazanmıştı. Tangocular yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

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