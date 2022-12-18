Messi'ye transparan kıyafet giydirdiler

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası seremonisinde Katar Emiri, şampiyon Arjantin'in yıldızı Messi'ye yöresel bir kıyafet olan olan 'bişt' giydirdi. Yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finali nefes kesti. Normal süresi 2-2 biten maç uzatmalarda 3-3'lük skorla penaltılara gitti. Arjantin penaltılarda maçı kazanarak 36 yıllık kupa hasretine son verdi.

Messi'ye transparan giysi giydirdiler

Maç sonrası ise ilginç bir görüntü yaşandı. Kupayı alan ve arkadaşlarıyla sevinmeye giden Lionel Messi'ye, Katar Emiri transparan bir giysi giydirdi. "Bişt" adı verilen giysinin Katar'ın geleneksel bir kıyafeti olduğu aktarıldı.

Arjantin finale nasıl geldi?

C Grubu'nda 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Arjantin, 6 puanla lider çıktı. Tangocular ilk maçta Suudi Arabistan'a yenilerek herkesi şaşırtmıştı. Arjantin, sonrasında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Tangocular son 16 turunda ise Avustralya'yı 1-0'lık skorla yendi. Çeyrek finalde 2-2 biten Hollanda maçı penaltılara gitmiş ve Arjantin kazanmıştı. Tangocular yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.