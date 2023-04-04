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Spor Messi'ye futbol tarihinin en yüksek teklifi yapıldı
Spor

Messi'ye futbol tarihinin en yüksek teklifi yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 23:22:00 -
Messi'ye futbol tarihinin en yüksek teklifi yapıldı

Fabrizio Romano, Al-Hilal'in Lionel Messi'ye yılda 400 milyon eurodan fazla kazanacağı bir teklif yaptığını iddia etti.

PSG ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyen Lionel Messi için paylaşılan son haber gündemi altüst etti. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'in Lionel Messi'ye senede 400 milyon eurodan fazla kazanacağı bir teklif önerdiğini yazdı.

Önceliği Avrupa

Lionel Messi'nin önceliğinin Avrupa'da kalmaktan yana olduğu bilgisi de paylaşıldı. Ancak geçtiğimiz günlerde menajerliğini yapan babası Jorge Messi'nin Suudi Arabistan'da görülmesi transfer ihtimalini kuvvetlendirdi.

Barcelona haberleri var

Messi'nin eski takımı Barcelona da her fırsatta efsanesini takımda görmeyi istediğini açıklıyor. Başkan Laporta, Teknik Direktör Xavi Hernandez ve futbolcular, Lionel Messi'nin transferi için bir bütün olmuş durumda. Arjantinli yıldızın vereceği kararı futbol dünyası merakla bekliyor.

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