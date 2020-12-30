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Spor Messi'siz Barcelona sönük kaldı
Spor

Messi'siz Barcelona sönük kaldı

Barcelona, Messi'nin yokluğunda Eibar ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 01:20:00 -
Messi'siz Barcelona sönük kaldı

La Liga'nın 16. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Eibar ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona'da Lionel Messi, Gerard Pique, Sergi Roberto ve Ansu Fati sakatlıklarından, Jordi Alba'da kart cezalısı olmasından dolayı kadroda yer almadı.

İlk yarısı golsüz berabere biten maçta konuk takım Eibar, 57. dakikada Enrique Garcia ile 1-0 öne geçti.

Yaklaşık 4 hafta süren sakatlıktan çıkarak kadroya giren Ousmane Dembele'nin 67. dakikadaki golüyle skora eşitliği getiren Barcelona, ilerleyen dakikalarda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyerek sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ligde 4. beraberliğini alan Barcelona, 25 puanla 6. sıraya geriledi. Lider Atletico Madrid'den iki maç fazlası olan Barcelona, buna rağmen 7 puan geride bulunuyor. Eibar ise 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Diğer yandan, Barcelona'da sağ ayak bileğinden hafif sakatlığı bulunan Messi, teknik direktör Ronald Koeman'ın onayıyla Noel tatilinden kaynaklanan iznini uzattı ve Eibar maçının kadrosuna alınmadı.

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