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Spor Messi'nin giydiği Bişt olay oldu! İşte müthiş rakam...
Spor

Messi'nin giydiği Bişt olay oldu! İşte müthiş rakam...

Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nın kaldırırken üzerinde olan altın kaplama bişte yoğun ilgi var.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 13:03:00 -
Messi'nin giydiği Bişt olay oldu! İşte müthiş rakam...

Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nın kaldırırken üzerinde olan altın kaplama bişte yoğun ilgi var.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı.

Kupa töreninde Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, Lionel Messi'ye altın kaplama ile yapılan bişt hediye etti.

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, bişti giydikten sonra Dünya Kupası'nı kaldırdı.

Katar'ın geleneksel kıyafeti bişt ise çok konuşuldu.

Umman Milletvekili Ahmed Al Barwani de, Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye, kupa töreninde giydiği bişt için 1 milyon dolar teklif etti.

Barwani yaptığı açıklamada, biştin Arap dünyası için son derece önemli olduğunun altını çizerken Messi'ye bişti kendilerine vermeleri için önemli bir teklif sundu.

Barwani, ''O an stadyumdaydım ve yaşananları canlı izliyordum. Katar Emiri Messi'ye bişti verdiğinde bunun Arap dünyası için unutulmaz bir an olduğunu anlamıştım. Bu turnuva Arap dünyası için bir gurur kaynağıydı. Tüm dünyaya Arap dünyasının nasıl birlik içerisinde olduğunu gösterdiğimize inanıyorum. Şövalyelik ve bilgeliğin sembolü olan biştin bizimle kalması için Messi'ye böyle bir teklif yaptık ve cevap bekliyoruz. Eğer Messi teklifimizi kabul ederse bişt bir daha kimse tarafından giyilmeyecek ve o anı anmak için müzede sergilenecek. Bunu hem yaşadığımız gururu ve o anı bizlere tekrar tekrar yaşatmak hem de Arap dünyasının her şeyi yapabileceğimizi hatırlayabilmek için istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

la edri

Dekontunu da Fatih Altaylı'ya göndersin. Onun için de unutulmaz bir hatıra olur.

Hikmet

Hazımsızlık ceken ve bilgisizlere kapak olsun.Diploma ve özel verilmiş kariyer saygısızlılığı örtmüyor.
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