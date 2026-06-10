Bugün o gurur abidesi araç, hemen yanı başında duran ve yine o 'Biz yapabiliriz' ruhunun 21. yüzyıldaki en ihtişamlı karşılığı olan TOGG ile birlikte Eskişehir'in umudu olan siz kıymetli öğrencilerle buluşuyor. Togg fabrikası tarafından eğitim amaçlı hibe edilen, yerli ve milli teknoloji hamlemizin en somut simgelerinden biri olan bu araç; tasarımından yazılımına, donanımından üretimine kadar Türk mühendislerinin ortak eseridir. Bu iki aracın maziden atiye adeta el ele vererek yan yana duruşu bize çok güçlü bir mesaj veriyor. Eskişehir dün de üretiyordu, bugün de üretiyor, yarın da üretecek. Devrim'in ve Togg'un o yenilikçi ruhunu en iyi kavrayacak, bu inancı geleceğe taşıyacak olanlar ise tam da burada, şu anda önünde duran, yanında duran sevgili gençlerimiz" ifadelerini kullandı.