Messi'den bomba Icardi açıklaması! Messi'nin Icardi çağrısı... Dünya gündemini salladı:

Galatasaraylı Mauro Icardi'deki sürpriz gelişmeye Lionel Messi de onay verdi! Galatasaray'daki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi'ye, an itibarıyla Arjantin Milli Takımı'nın kapıları tekrar açılıyor! Akşam'a göre;

Uzun zamandır Arjantin Milli Takımı formasını giymeyen Icardi için yeni bir ihtimal ortaya çıktı! Lautaro Martinez'in milli takım performansından memnun olmayan Arjantinli taraftarlar, Galatasaraylı yıldızın tekrar milli takım için oynamasını istediklerini belirtti!

Kritik sürece dair Messi'nin de yakın çevresine konuştuğu ve Mauro Icardi'nin doğru hamle olabileceğini söylediği ifade edildi...

Son olarak ise epey zaman sonra böyle bir gelişmenin olması, Arjantinli forvetin tekrar dünya pazarına çıkmasına da sebep olabilir!

PSG forması ile inişli çıkışlı zamanlardan geçen Tangocu, Galatasaray ile adeta küllerinden doğdu!

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Attığı goller ve hücumdaki katkısı ile dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi, Aslan için bu sene 21 maçta forma giydi ve 15 gol ile 8 asistlik harika bir katkı sağladı.

Son olarak ise 30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon euro!