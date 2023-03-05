'Messi senden daha iyi' İşte Ronoldo'nun cevabı

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, Al-Batin'le oynadıkları maçın devre arasında bir çocukla yaşadığı diyalog dünya basınında manşetleri süsledi.

"Defol buradan"

İlk yarıyı 1-0 yenik kapattıkları maçta boş kaleye golü atamayan Ronaldo, devre arasında çocuk taraftardan tepki görmüştü. "Messi senden daha iyi" diyen taraftara Ronaldo'nun, "Git onu izle, defol buradan" diye bağırdığı iddia edildi ama gerçek bambaşka çıktı.

"Kahrolası basit bir maç"

Ronaldo soyunma odasına yenik gitmenin ve gol kaçırmanın verdiği stresle, "Kolay bir maç bu, kahrolası basit bir maç" diye bağırdı. Portekizce kurduğu bu cümle farklı şekilde lanse edildi.

En iyi oyuncu ödülünü aldı

Bu sezon Suudi Arabistan liginde 6 maçta 8 gol kaydeden ve 2 asist yapan Ronaldo, Şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi.