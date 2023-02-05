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Spor Messi, PSG'de kalacak mı? İşte cevabı...
Spor

Messi, PSG'de kalacak mı? İşte cevabı...

Paris Saint Germain Sportif Direktörü Luis Campos, Lionel Messi ile sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü ve Arjantinli yıldızı takımda tutmak istediklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 17:46:00 -
Messi, PSG'de kalacak mı? İşte cevabı...

Paris Saint Germain Sportif Direktörü Luis Campos, Lionel Messi ile sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü ve Arjantinli yıldızı takımda tutmak istediklerini ifade etti.

Fransa Ligue 1'de liderliğini sürdüren Paris Saint Germain'de Lionel Messi'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Kulübün sportif direktörü Luis Campos, Fransa'da yayın yapan Telefoot'a verdiği röportajda Arjantinli yıldızla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"Takımda tutmak için çalışacağız"

Campos açıklamasında, "Şu anda Messi ile sözleşme uzatmak için görüşme halindeyiz. Onu burada tutmak istiyoruz, bunu gizleyemem. Yeni kontrat için konuşuyoruz ve onu takımda tutmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Haber7'ye göre; bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 24 maçta forma giyen Lionel Messi, 15 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'le de şampiyonluk ipini göğüsledi.

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