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Spor Messi La Liga'da 500. maçına çıktı
Spor

Messi La Liga'da 500. maçına çıktı

Barcelona takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 500. maçına çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 02:54:00 -
Messi La Liga'da 500. maçına çıktı

Barcelona, La Liga'nın 17. haftasında deplasmanda Huesca'yı 1-0 yendiği karşılaşmada İspanyol ligindeki 500. maçına çıkan Lionel Messi, takımına 3 puanı kazandıran, Frenkie de Jong'un attığı gole yardım etti.

Messi, Barcelona kulübü formasıyla 505 maçla Xavi Hernandez'e ait olan La Liga'da en fazla karşılaşmada oynayan futbolcu rekoruna çok yaklaştı.

La Liga'da en fazla maç oynayan futbolcu rekoru ise Athletic Bilbao, Barcelona ve Valencia'da forma giyen eski kaleci Andoni Zubizarreta'ya (622 maç) ait.

Messi, 17 sezondur formasını giydiği Barcelona'nın lig maçlarında 451 gol ve 185 asist ile oynadı.

Barcelona, Arjantinli futbolcu ile 17 sezonda 10 kez lig şampiyonluğu kazandı.

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