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Spor Messi korona mı? Messi sağlık durumu nasıl? Messi Arjantin-Şili maçı kadrosunda var mı?
Spor

Messi korona mı? Messi sağlık durumu nasıl? Messi Arjantin-Şili maçı kadrosunda var mı?

Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de top koşturan Lionel Messi, yaklaşık bir ay önce koronaya yakalandı. Uzun bir süredir yeşil sahalardan uzakta kalan Messi sevenleri, Messi ne zaman oynayacak? Messi ne zaman iyileşecek? Messi ssağlık durumu nasıl? sorularını sormaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 13:06:00 -
Messi korona mı? Messi sağlık durumu nasıl? Messi Arjantin-Şili maçı kadrosunda var mı?

Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yarın Şili ve 2 Şubat'ta Kolombiya ile oynayacakları maçın kadrosuna, Messi'yi almama gerekçesini anlattı.

Messi Arjantin-Şili maçı kadrosunda var mı?

Basın toplantısı düzenleyen Scaloni, Messi ile telefonda konuştuklarını belirterek, "Messi'nin burada aramızda olmasını çok isterdim. Ama bana Kovid-19 hastalık sürecinin, çok zorlu geçtiğinden bahsetti. Onun sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli, bu nedenle en iyi seçeneğin, milli takım maçları sırasında kulübünde kalarak dinlenmesi olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

2 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulan Messi, bu süre zarfında PSG'nin 23 Ocak'ta Stade Reims'i 4-0 yendiği karşılaşmaya sonradan girerek sadece 27 dakika sahada kalabildi.

 

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