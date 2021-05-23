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Spor Messi kararını verdi
Spor

Messi kararını verdi

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 07:35:00 -
Messi kararını verdi

Barcelona'da Lionel Messi düğümü çözülüyor. beIN Sports muhabiri Achraf Ben Ayad, Barcelona'daki kontratının sonuna gelen Lionel Messi'nin Katalan devinde kalma kararı aldığını duyurdu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise Lionel Messi'nin Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını öne sürdü.

Geçen yaz Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi, Bartomeu yönetimine takılmış ve Arjantinli yıldıza ayrılık izni verilmemişti.

Bartomeu'nun yerine göreve gelen yeni başkan Joan Laporta ise Messi'nin takımda kalması için her şeyi yapacaklarını söyleyerek ısrarını dile getirmişti.

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