Messi hangi takımla anlaşacak? Son dakika! Messi yeni takımını duyurdu

Barcelona, Arjantinli yıldızı oyuncu Lionel Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların anlaşmasına karşın kulübün finansal durumu ve La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadığı kaydedildi.

Barcelona serüveni sona eren Messi basın toplantısı düzenleyerek ayrılık haberini milyonlarla paylaştı. “Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim” diyen Messi, 21 alını geçirdiği Barcelona takımına yeniden geri dönmek istediğini bir kez daha açıkladı. Messi, “Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk. Umarım bir gün geri dönebilirim ve bu kulübün bir parçası olabilirim. Barça'nın tekrar en iyisi olmasına yardımcı olabilirim" ifadesini kullandı. "Barcelona'da devam etmem engellendi" diyen Messi, “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu kulüpten ayrılmak tüm hayatımı tamamen değiştirecek.” dedi.

Messi hangi takımla anlaşacak?

Messi hangi takıma gideceğine ilişkin de ip uçu verdi. Messi yaptığı açıklamada, "Paris Saint Germain ihtimaller içinde yer alıyor. Ayrılacağım belli olduktan sonra çok temasa geçen oldu. Henüz belli olan bir anlaşma yok. Barcelona'nın açıklamasından sonra çok sayıda telefon aldım. PSG de bir ihtimal." dedi.

Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı. Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.