Messi final öncesi üzücü haberi açıkladı!

Hırvatistan'ı yarı finalde 3-0'lık skorla mağlup edip finale yükselen Arjantin'de maçın yıldızı Lionel Messi, "Başka bir Dünya Kupası kaldıramayacağım. Bu şekilde bitirmek en iyisi" şeklinde konuştu.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0'la geçerek kupada finale yükseldi. Tangocular, bu sonucun ardından Dünya Kupası tarihinde 6. kez finale çıkma başarısı gösterdi. Yarı final maçında 1 gol 2 asistle şov yapan Lionel Messi, ortaya koyduğu futbolla göz doldurdu.

35 yaşındaki yıldız, final maçıyla birlikte Arjantin formasını son kez terletecek. 35 yaşındaki yaşayan efsane Hırvatistan galibiyetinin ardından, "Her şey heyecan vericiydi. Final maçıyla bitireceğim. Bir Dünya Kupası daha çıkartamam. Bu şekilde tamamlamak en iyisi olacak" dedi. Lionel Messi'nin PSG ile olan kontratı sezon sonunda tamamlanıyor. Fransız devi ve yıldız futbolcudan bu konuyla ilgili olumlu bir mesaj gelmedi. Arjantinli futbolcu, koleksiyonundaki tek eksik olan Dünya Kupası'nı da alırsa sezon sonu futbolu bırakabilir. Ancak ABD ve Suudi Arabistan'dan hayli ciddi teklifler geliyor. 2023 yılında Messi'nin Avrupa futbolundaki kariyerinin bitme ihtimali daha yüksek gözüküyor.