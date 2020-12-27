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Spor Messi bunalıma girdi: Bazen isimsiz olmak istiyorum
Spor

Messi bunalıma girdi: Bazen isimsiz olmak istiyorum

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, "Bazen isimsiz olmak istiyorum. Bir markete, sinemaya ya da restauranta gitmenin zevkini tadabilmek istiyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:12:00 -
Messi bunalıma girdi: Bazen isimsiz olmak istiyorum

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, takımdaki son durumu değerlendirdi. Messi, takımının inişli çıkışlı performansı ve kendisi hakkındaki bitmeyen tartışmalar üzerine de açıklamalarda bulundu.

33 yaşındaki yıldız açıklamasında, "Yaz aylarında yaşananlar benim için çok zordu ama artık o günler geçti. Durumu aştım. Barcelona kulüp olarak zor zamanlardan geçiyor ama ben savaşmaya devam edeceğim. Şimdi kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Messi açıklamalarının devamında, "Yaşamımda ayrıcalıklı olduğum doğru ancak ben de bazen isimsiz olmak istiyorum. Bir markete, sinemaya ya da restauranta gitmenin zevkini tadabilmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

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