Meslektaşından Adil Gür'e çağrı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seçimlerinde Ersin Tatar'ın kazanması halinde mesleği bırakacağını söyleyen A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür'e meslektaşı Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'den çağrı geldi.

'Sözünde dur' çağrısı

Ersin Tatar'ın Mustafa Akıncı karşısında seçimi kazanmasının ardından Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Adil Gür'ün bu açıklamalarını kendisine hatırlatarak sözünde durması çağrısı yaptı.

Hilmi Daşdemir sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Meslektaşlarım ile çok polemik yapmak istemem ama şimdi buradan bir çağrı yaparak 'Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım' diyen Sayın Adil Gür’e sözünde durmasını, ticaretini başka yerde devam etmesini bekliyorum."