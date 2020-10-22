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Aktüel Mesleki Yeterlilik Kurumu 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Aktüel

Mesleki Yeterlilik Kurumu 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:27:11 -
Mesleki Yeterlilik Kurumu 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı

ANKARA (AA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, "Hükümetimizin 2023 yılı için belirlediği 1 milyon 500 bin mesleki yeterlilik belgeli iş gücü hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

MYK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurumun 15'inci Olağan Genel Kurulu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, işçi ve işveren konfederasyonları ile meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla dün yapıldı.

Kurumun konferans salonundaki Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan MYK Başkanı Ceylan, çalışma hayatına nitelikli ve belgeli iş gücü kazandırmak, üretimde etkinlik ve verimliliği artırmak, iş kazalarını asgariye indirmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

- Sınav ve belgelendirmeye 820 milyon lira destek

MYK'nin paydaşı olan tüm tarafların katkılarıyla hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Ulusal meslek standardı sayısında 856'ya, ulusal yeterlilik sayısında 510'a, uluslararası akredite sınav ve belgelendirme kuruluşu sayısında 233'e, mesleki yeterlilik belgeli iş gücü sayısında 1 milyon 220 bine, çalışanlara ve işverenlere sağlanan sınav ve belgelendirme desteği tutarında ise 820 milyon liraya ulaştık. Hükümetimizin 2023 yılı için belirlediği 1 milyon 500 bin mesleki yeterlilik belgeli iş gücü hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürüyoruz."

MYK Yönetim Kurulunun ibra edildiği Genel Kurulda, Kurumun 2019 mali yılı kesin hesabı ve 2021 yılı bütçeleri oy birliği ile kabul edildi.


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