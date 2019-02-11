0553 313 94 23

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ücretleri ASO’dan

2018 yılında üyesi olan firmalarda çalışan binden fazla işçinin zorunlu mesleklerdeki bir milyon lirayı bulan mesleki yeterlilik belgesi sınav ücretlerini ödeyen Ankara Sanayi Odası, 2019 yılında da bu ücretleri ödeme kararı aldı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:05
Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ücretleri ASO’dan

2018 yılında üyesi olan firmalarda çalışan binden fazla işçinin zorunlu mesleklerdeki bir milyon lirayı bulan mesleki yeterlilik belgesi sınav ücretlerini ödeyen Ankara Sanayi Odası, 2019 yılında da bu ücretleri ödeme kararı aldı. Branşlara göre 500 ile bin 250 TL arasında yer alan sınav ücretleri, firmaların işçileri adına müracaatı ile bu yıl da ASO tarafından ödenmeye devam edecek.


Bilindiği gibi zorunlu mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışan ile işveren ve işveren vekilleri kanuna muhalefetten dolayı çalıştırdığı her personel başına 2019 yılı için 775 TL idari para cezasına çarptırılıyor.


İş gücünün niteliğinin yükseltilmesi ve mesleki eğitim konusunda çok sayıda proje gerçekleştiren ASO, çalışanların becerilerinin belgelendirilmesi konusunda uzun süredir önemli çalışmalar yürütüyor. ASO 1. OSB ve 2. OSB’de iki adet Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (ASO METES) kuran Ankara Sanayi Odası, bu merkezlerde kuruluşundan bu güne kadar 10 binden fazla çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi. ASO 2018 yılı Temmuz ayında aldığı kararla toplam 34 meslek içinde yer alan zorunlu mesleklerin sınav ücretlerini üyeleri adına ödemeye başladı. Uygulama bu yıl da sürdürülecek.


Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi gerektiğini yıllardır vurguladıklarını belirten ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Mesleki eğitimle ilgili çok sayıda projemizin yanı sıra, çalışanların becerilerinin belgelendirilmesi konusunda da iki merkez kurduk. ASO 1. OSB ve 2. ve 3. OSB’de kurduğumuz Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezleri (METES) ile sadece Ankara’ya değil tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Büyük bölümü belge zorunluluğu getirilen mesleklerle ilgili sınav yapan bu merkezlerde başarılı olamayan çalışanlarımızı da yeni kurduğumuz ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) kanalıyla eğiterek sınavlara hazırlıyoruz" dedi.


Özdebir, bu ücretleri ASO tarafından ödeyerek hem belgeli çalışan sayısını artırmayı, hem de üyelerin üzerindeki yükleri bir nebze olsun hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.


Sincan 1. OSB’de yer alan ASO METES ile Temelli ve GERSAN Sanayi Sitesindeki test merkezleriyle hizmet veren ASO 2. ve 3. OSB METES’ler de mesleki yeterlilik belgesi verilen zorunlu meslekler şöyle:


Çelik kaynakçısı (MIG, MAG, TIG, Elektrotla ark ve Oksi-asetilen kaynakları) Lazer Kesim, Plazma Kesim, Abkant Pres, Pres, Punch Pres, Açık Profil Çekme (Rollform), Asansör Montajcısı, Asansör Bakım ve Onarımcısı, Hidrolik-Pnömatikçi, Makine Bakımcısı, Makine Montajcısı, Sac Kesme-Dilimleme, Giyotin Makas, Oksi-Gaz Kesim, Profil Kesim, Kavis Verme Makineleri, CNC Programcısı, NC/CNC Tezgâh İşçisi, Tornacı, Frezeci, Elektrik Pano Montajcısı, Otomasyon Sistemleri Montajcısı.


ASO METES’de belge verilen diğer meslekler ise şunlar:


Taşlama Tezgâh İşçisi, Otomasyon Programcısı, Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı, Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'ye 121 yıllık tabanca
    1. Bahçeli'ye 121 yıllık tabanca
    2. Denizli'de otomobil nehre devrildi: 2..
    3. ODTÜ'lü kadın akademisyen, kanserin..
    4. Özbekistan, iş yapma kolaylığında ilk..
    5. İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail..
    6. Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı
    7. TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI -..
    8. Özhaseki canlı yayında duyurdu:Bazı..
    9. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    10. GRAFİKLİ - FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim..
    11. Çin ile ABD arasında kriz patlak..
    12. Akne tedavisinde peelingler etkili..
    13. SMA taşıyıcısı ebeveynlere tüp bebek..
    14. Kanser okulunda hasta ve hasta..
    15. Diş eksikliği kaderiniz olmasın
    16. Diş eti problemleri gülmeyi engelliyor
    17. Gebelik döneminde diş bakımına dikkat
    18. Obezite ameliyatı sonrası beslenmeye..
    19. Asya borsaları
    20. "PKK dağılma aşamasına gelmiştir"
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Skandal laiklik yasası kabul edildi! Müslüman kadınlara başörtüsü yasaklandı
    Skandal laiklik yasası kabul edildi! Müslüman kadınlara başörtüsü yasaklandı