Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sene için olan müfredatını İnternet sitesinden yayınladı. Eğitim ve öğretim dönemi sona ermek üzereyken, bu sene 11. Sınıfa geçecek lise öğrencileri okudukları lisenin ders müfredatı ve ders saatleri araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıfta hangi dersler var?

Anadolu Meslek liselerinde toplam haftalık 15 saat zorunlu olarak öğrencilerin görmesi gereken derslerdir. Bunun yanında 28 saat alan ve dal dersleri olmaktadır. Toplam olarak haftada 43 saat ders görülmektedir.