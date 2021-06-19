Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıfta hangi dersler var?
Meslek Liseleri öğrencilerin, teoriden çok pratik eğitim veren, çeşitli iş kollarına kalifiye eleman yetiştiren ve aynı zamanda üniversite de tercih ettiği meslek dalıyla ilgili pratik eğitim almalarını sağlayan liselerdir. Meslek Lisesinin üçüncü yılına girecek olan öğrenciler, üçüncü sınıfın derslerini sorgulamakta. Peki, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf dersleri nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sene için olan müfredatını İnternet sitesinden yayınladı. Eğitim ve öğretim dönemi sona ermek üzereyken, bu sene 11. Sınıfa geçecek lise öğrencileri okudukları lisenin ders müfredatı ve ders saatleri araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıfta hangi dersler var?
Anadolu Meslek liselerinde toplam haftalık 15 saat zorunlu olarak öğrencilerin görmesi gereken derslerdir. Bunun yanında 28 saat alan ve dal dersleri olmaktadır. Toplam olarak haftada 43 saat ders görülmektedir.