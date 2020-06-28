Meslek odalarının seçim sistemleri adil değil!

Resul Ekrem Şahan Ankara

5 Temmuz tarihinde 48’inci Olağan Genel Kurulu’nu yapacak olan Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği’ne bağlı Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, meslek odalarının seçim sistemi, TMMOB’un tutumu ve zoraki bağış konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2018 yılında Orman Mühendisleri Odası Başkanı seçilen Türkyılmaz, “Üzülerek ifade ediyorum biz 26 aydır görevdeyiz. Bağlı olduğumuz TMMOB’un hiçbir yetkisi ne bir nezaketen telefon ne de bir ziyaret ederek bize hayırlı olsun demediler” dedi. TMMOB’un seçim konusunda zorluk çıkardığını belirten Türkyılmaz, “Seçimleri bildirmemize rağmen bizi bağlamayan bir torba kanunundan hareketle ilçe seçim kuruluna rezerv koydurtturarak YSK’ ya görüş sordurtturdu” şeklinde konuştu. Meslek örgütlerinin seçim sistemine ilişkin konuşan Türkyılmaz, “Seçilirken adil bir seçim modeli yok. TMMOB, seçimlerinde en fazla oyu alan grup ya da liste tüm delegeyi çıkarıyor. 51 adam 49 tanenin aldığı oydaki adamların delegelerini de alıyor. Bu adil bir uygulama değildir. Bunun yerine siyasi partiler diye bizim bir kanunumuz var. Eğer meslek örgütlerinin seçimle modellerini siyasi partilere uyarlayacak olursak bir ilde birinci olan partinin tüm milletvekillerini çıkarması demektir. Meclisin fotoğrafını çalışın çıkarın. Ona razı olacak mı bu sivil toplum yöneticileri (TMMOB, Barolar Birliği). İstanbul’da AK Parti birinci tüm milletvekillerini AK Parti alması lazım. CHP’nin, HDP’nin, İyi Parti’nin milletvekili çıkarmaması lazım. Kabul edecekler mi?” diye konuştu.

Zoraki bağış konusunda konuşan Türkyılmaz, “Zoraki bağıştan kastım daha önceki yönetimlerin almış olduğu kararlarla verilmiş ve şu andan itibaren ben onu durdurdum. Mesela 160 bin TL öğrenci konuk evine Orman Mühendisleri Odası’ndan para alıyorlar. 24 tane oda var” açıklamasında bulundu.