Meslek liseliler yılda bir milyon çiçek yetiştiriyor

Yalova TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı’nda eğitim gören 109 öğrenci, öğretmenlerinin de desteğiyle seralarda “Astarte Garden” markasıyla iç ve dış mekan bitkileri üretiyor. “Çiçek şehri” olarak anılan Yalova’da, aralarında petunya, sardunya, mine, begonya, karanfil, küpe çiçeği, gazanya, Bodrum papatyası, hercai menekşe, kadife ve kasımpatının da aralarında olduğu 40’ın üzerinde çeşidi özenle yetiştiren öğrencilere döner sermayeden ödeme de yapılıyor. Okulun 9, 10 ve 11’inci sınıflarındaki öğrencilere burs veriliyor, 12’nci sınıflara staj dolayısıyla asgari ücretin üçte biri ödeniyor. Ayrıca, 11’inci sınıftaki 20 öğrenci üretim yaptıkça parça başı ödeme alıyor. Birçok kurum için de çiçek gönderilen okulda, imzalanan son protokol kapsamında Yalova Belediyesi için üretilen 70 bin top kadife çiçeği, mayısta kentin cadde ve sokaklarına dikilmek üzere hazırlandı. Okulu ziyaret eden Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AA muhabirine, kurum olarak ihtiyaç duydukları çiçekleri bu okuldan almak için çalışma başlattıklarını söyledi. Yalova’nın sokaklarında bu kentte üretilen çiçekleri görmek istediklerini belirten Tutuk, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okulumuzla yaptığımız protokol kapsamında ilk etapta mayısta 70 bin bitkimizi alacağız ve Yalova sokaklarını Yalovalı öğrencilerin ürettiği çiçeklerle donatacağız” diye konuştu.