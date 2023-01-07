Meslek liseliler ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor” projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi ailelerin gereksinimlerinin karşılanması için çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda, 34 yıl önce evlenerek Rusya’dan Akağaç köyüne gelin gelen ve 2 yıl önce eşini kaybeden 2 çocuk annesi 52 yaşındaki İrina Yay’ın evini yenilemek için harekete geçildi. Müdürlük koordinasyonunda bir araya gelen Bartın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Bartın Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen, idareci ve öğrencileri, bir taraftan evin tadilatını yaptı, diğer taraftan halı, koltuk örtüleri, yatak, yorgan, nevresim takımı gibi eşyaları yeniledi. İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, akademik başarının yanında farklı sorumluluklarının da olduğuna işaret ederek, “Öğrencilerimizin hem kendi ayakları üzerinde durmasına hem de toplumda sosyalleşmesine ve vatandaşlarımızla kaynaşmasına da çok önem veriyoruz. Devletimiz var olsun, devletimiz, imkanlarımız çok büyük” diye konuştu. Ev sahibi İrina Yay da öğrencilerin duyarlı davranışından mutluluk duyduğunu belirterek, “Evimin boyasını yaptılar. Dolaplar takıldı, ortalık temizlendi. Memnunum, çok sevinçliyim. Özellikle mutfak dolabı için çok sağ olsunlar, gerçekten çok ihtiyacım vardı” ifadelerini kullandı.