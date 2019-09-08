Meslek liselerinden ekonomiye katkı

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ilk 8 ayda mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 171 milyon lira gelir elde edildi. Yüzde 38 artan üretim gelirinden en büyük payı 14 milyon lirayla Ankara aldı. Bu ilimizi 11 milyon lirayla Antalya, 9 milyon lirayla Hatay takip etti. Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5 milyon liraya, Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3,8 milyon liraya, Çanakkale Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 3,6 milyon liraya varan gelirle öne çıktı.