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Ekonomi Meslek liselerinden ekonomiye katkı
Ekonomi

Meslek liselerinden ekonomiye katkı

Malatya’da meslek lisesi öğrencileri, geçen yıl okullarda ürettikleri dezenfektan, sıvı sabun ve çamaşır suyu, yüzey temizleyici, masa, sıra, matbaa ve taşımalı yemek satışından 17,5 milyon lira ciro elde etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 10:49:00 -
Meslek liselerinden ekonomiye katkı

Kentte mesleki ve teknik eğitim verilen 21 lise “fabrika gibi” çalışarak, 2021’de okullarının atölyeleri ve laboratuvarında öğretmenlerin gözetiminde yapılan üretimle ülke ekonomisine katkı sağladı. Öğrenciler bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan mesleki tecrübe kazandı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, meslek liselerinin fabrikalaşmaya doğru gittiğini, sanayinin alt dalı gibi faaliyetlerini sürdürdüğünü aktararak, “Malatya’daki meslek liselerinden Türkiye’deki okulların sıra ve masa ihtiyacının bir bölümünü üretme sürecine girdik. Bu yılki hedefimiz 20 milyon ciro elde edip bunun da katlanarak büyümesini sağlamak” dedi.

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