Meslek liselerinden ekonomiye katkı

Kentte mesleki ve teknik eğitim verilen 21 lise “fabrika gibi” çalışarak, 2021’de okullarının atölyeleri ve laboratuvarında öğretmenlerin gözetiminde yapılan üretimle ülke ekonomisine katkı sağladı. Öğrenciler bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan mesleki tecrübe kazandı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, meslek liselerinin fabrikalaşmaya doğru gittiğini, sanayinin alt dalı gibi faaliyetlerini sürdürdüğünü aktararak, “Malatya’daki meslek liselerinden Türkiye’deki okulların sıra ve masa ihtiyacının bir bölümünü üretme sürecine girdik. Bu yılki hedefimiz 20 milyon ciro elde edip bunun da katlanarak büyümesini sağlamak” dedi.