Meslek liselerinden ekonomiye dev katkı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında 2020 yılında 438 okulda yapılan üretim geçen yıla göre yüzde 42 artarak 157 milyon liraya ulaştı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Öğrencilerimiz üretimden 11 milyon lira, öğretmenlerimiz ise 25 milyon liralık gelir elde ettiler” dedi. Özer, “2021 yılında geriye kalan 562 okulumuzda da döner sermaye işletmesi açmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında bu okullarımızın her birine iki yeni atölye kuracağız” ifadelerini kullandı.