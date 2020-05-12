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Gündem

Meslek kuruluşunda üst çatıya gerek yok!

Orman Mühendisleri Odası (ORMÜH) Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, meslek örgütleri seçim usülleri hakkında Akit'e konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 09:44:00 - 2020-05-12 09:45:11
Meslek kuruluşunda üst çatıya gerek yok!

Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, meslek örgütlerinin seçim usullerinin yeniden belirleneceği açıklamasının yankıları devam ediyor. Akit’e konuşan Orman Mühendisleri Odası (ORMÜH) Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, şunları ifade etti: “TMMOB mevcut seçim sistemi çoğunluk sitemi ile 100 kişiden 51 tane oy alan 49 oy alanı sıfır aldı kabul ederek bütün delegeleri alıyor. Nisbi temsil gelsin. Farklı görüşteki arkadaşların da temsil edilmesinden rahatsızlık duymuyorum. Yasa gereği ORMÜH olarak bütün görevleri yapıyorum. Dolayısıyla meslek kuruluşlarında üst çatıya yani TMMOB’a gerek yok. Derneklerin de bir üst kuruluşu yok. DERBİS gibi bir yöntemle idare ve kontrol sağlanabilir."

 

Yeni Akit Gazetesi

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