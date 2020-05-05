Meslek birlikleri ve odalar virüs için 1 yıl aidat almasın

Hasan Eğrigöz Ankara

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Avukat Hasan İlter, şunları dile getirdi: “Meslek Birlikleri, bazı barolar ve Türkiye Barolar Birliği dibine kadar siyasete bulaşacağına biraz da üyelerinin sorunlarıyla ilgilensin. 1 yıllık aidat alınıyor bizden. Bundan vazgeçmeleri lazım. Bu virüs illeti başladı başlayalı, bütün adliyelerdeki faaliyetler durduruldu. Avukatlıkla ilgili faaliyetler de durduruldu. Baroların yapmış olduğu harcamalar da yapılmaz oldu. Koronavirüs önlemleri başladığından beri Baroların harcamaları azaldı, bunlar bir şekilde üyelere de yansıtılmalı. Sadece barolar değil, meslek kuruluşlarının üyeleri ile ilgili, üyelerinin sorunlarıyla ilgili açıklama ve faaliyetler dışında, siyasete dahil olmaları çok yanlış bir şeydir. Kendi işini yapsın önce!”

Bir kere bizi düşünün

Ankara Barosu avukatlarından Veli Böke de, şunları ifade etti: “130 bin meslektaşımız tedbirler nedeniyle, personel, kira, elektrik, su ve sair giderlerden dolayı ciddi ekonomik sıkıntı içerisindedirler. Baroların 220 ila 580 TL ki bu rakamlar Ankara içindir. Üst rakam İstanbul: 451,76 TL; İzmir: 396,00 TL’dir. Baroların sorumluluklarını yerine getirmesini, asli işlerimizle ilgilenmesini ve ilk defa ellerini taşın altına koyarak 2020 aidatını almamalarını talep ediyoruz.”

İşleri güçleri fitne

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran ise, şunları söyledi: “Malum Barolar, TMMOB, TTB gibi CHP zihniyetini taşıyan meslek odalarının görevi; bu ülkenin önünü kesmek, kalkınmasını engellemek, ülkenin önüne takoz koymaktır. Bu yüzden asli işlerini yapamıyorlar. Milletimizin artık, o zihniyeti tanıması lazım. Bunlar Türkiye’nin aleyhine her konuda çalıştıkları apaçık ortadadır. Mesela bütün dünya sağlıktaki başarımızı alkışlarken, onlar karalamaya çalışıyor.”