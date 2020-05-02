Mesleği gereği sürekli yolculuk yapan birinin oruç tutması gerekir mi?

Mesleği gereği sürekli seyahat etmesi gereken biri oruç ibadetni yerine getirebilir mi? Sürekli seyahat haline olan biri seferi fıkhına göre ne şekilde değerlendirilir? İşte yanıtı...

SÜREKLİ YOLCULUK YAPAN BİRİ ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

İslam dini Ramazan ayında oruç tutamayan hasta ve yolcuların sonradan kaza etmelerini emreder. Mazeret devam ettiği sürece ruhsat da devam eder. Sürekli mazereti bulunan kişiler, mazeretleri ortadan kalkınca, zamanında tutamadıkları Ramazan oruçlarını kaza ederler. Kur'an-ı Kerim'de; "… Kim de hasta veya yolcu olursa, (oruç) tutmadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun." buyurulmaktadır (Bakara, 2/185). Devamlı olarak uzun yola giden kaptan ve sürücüler de yolcu hükmündedir. Şu kadar var ki, yolculuğu esnasında bir sıkıntı çekmeyenlerin oruç tutması daha faziletlidir.