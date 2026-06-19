Fenerbahçe'nin 'Yeni Mane'si yola çıktı! 5 yıllık anlaşma imzalandı!

SENEGAL'İN 'YENİ MANE'Sİ Ülkesi Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda rakip fileleri 5 kez havalandıran ve turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek dikkatleri üzerine çeken Amara Diouf, futbol otoriteleri tarafından çok büyük bir potansiyel olarak değerlendiriliyor. Üstün teknik kapasitesi, patlayıcı gücü ve oyun zekasıyla öne çıkan genç yıldız, ülkesinde şimdiden "geleceğin Sadio Mane'si" olarak adlandırılıyor.