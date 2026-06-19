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Fenerbahçe'nin 'Yeni Mane'si yola çıktı! 5 yıllık anlaşma imzalandı!

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Fenerbahçe'nin 'Yeni Mane'si yola çıktı! 5 yıllık anlaşma imzalandı!

Yeni sezona tam kapasite girmek için transfere hız veren Fenerbahçe, Senegal futbolunun parlayan yıldızı 18 yaşındaki Amara Diouf transferinde mutlu sona ulaştı.

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Foto - Fenerbahçe'nin 'Yeni Mane'si yola çıktı! 5 yıllık anlaşma imzalandı!

Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve A takım seviyesinde dev isimlerle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da geleceğin iskeletini oluşturmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetim, dünya futbolunun dikkatle takip ettiği Senegalli süper yetenek Amara Diouf transferinde son aşamaya geldi.

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Foto - Fenerbahçe'nin 'Yeni Mane'si yola çıktı! 5 yıllık anlaşma imzalandı!

YETİŞTİRME BEDELİNDE ANLAŞILDI, 5 YILLIK İMZA YOLDA Uzun süredir oyuncu cephesi ve kulübüyle temas halinde olan Fenerbahçe yönetimi, yapılan son görüşmelerin ardından 18 yaşındaki kanat oyuncusunun yetiştirme bedeli konusunda kesin olarak anlaşmaya vardı. Pürüzlerin tamamen giderilmesinin ardından İstanbul'a gelen yetenekli futbolcunun, resmi sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2030 yılına kadar sarı-lacivertli renklere bağlayacak olan 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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Foto - Fenerbahçe'nin 'Yeni Mane'si yola çıktı! 5 yıllık anlaşma imzalandı!

AĞIR SAKATLIĞINI ATLATTI Sarı-lacivertli kulübün transfer sürecindeki en büyük hassasiyetlerinden biri olan sağlık durumu hakkında da olumlu haberler geldi. Bir süredir geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Amara Diouf'un, zorlu iyileşme sürecini tamamen atlattığı ve yeniden antrenmanlara başladığı bildirildi. Kulüp doktorlarının yakından takip ettiği genç yeteneğin, yeni sezonla birlikte çubuklu formayla sahalara dönmesi planlanıyor.

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Foto - Fenerbahçe'nin 'Yeni Mane'si yola çıktı! 5 yıllık anlaşma imzalandı!

SENEGAL'İN 'YENİ MANE'Sİ Ülkesi Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda rakip fileleri 5 kez havalandıran ve turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek dikkatleri üzerine çeken Amara Diouf, futbol otoriteleri tarafından çok büyük bir potansiyel olarak değerlendiriliyor. Üstün teknik kapasitesi, patlayıcı gücü ve oyun zekasıyla öne çıkan genç yıldız, ülkesinde şimdiden "geleceğin Sadio Mane'si" olarak adlandırılıyor.

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