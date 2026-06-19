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Nefrologlar uyarıyor: Vücudunuzu kurutabilir: Yazın bunları içmeyin

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Nefrologlar uyarıyor: Vücudunuzu kurutabilir: Yazın bunları içmeyin

Yaz aylarının gelmesiyle nefrologlara mutlaka kulak kabartmalıyız...

#1
Foto - Nefrologlar uyarıyor: Vücudunuzu kurutabilir: Yazın bunları içmeyin

Sıcak havalarda terle birlikte vücudun kaybettiği sıvı ve minerallerin doğru şekilde yerine konmaması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Time dergisine konuşan uzmanlara göre, su her zaman en iyi içecek olsa da bazı durumlarda elektrolit takviyesi de gerekebilir.

#2
Foto - Nefrologlar uyarıyor: Vücudunuzu kurutabilir: Yazın bunları içmeyin

Yaz aylarında terleme, vücudun doğal soğuma mekanizması. Ancak bu sırada sadece su değil, tuz ve diğer mineraller de kaybediliyor. Dr. Cara Taubman'a göre birçok insan gün içinde yeterince sıvı tüketmiyor:

#3
Foto - Nefrologlar uyarıyor: Vücudunuzu kurutabilir: Yazın bunları içmeyin

Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'nden nefrolog Dr. Rakhi Khanna, susuzluğun vücudun doğal bir uyarısı olduğunu ancak yalnızca bu sinyali beklemenin yeterli olmadığını belirtiyor:

#4
Foto - Nefrologlar uyarıyor: Vücudunuzu kurutabilir: Yazın bunları içmeyin

Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi'nden Prof. Craig Crandall ise açık konuşuyor: "Kaybettiğiniz şey su, o halde yerine koymanız gereken de su" ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne göre, kadınların günde yaklaşık 2.7 litre (11.4 bardak), erkeklerin ise 3.7 litre (15.6 bardak) su tüketmesi gerekiyor. Ancak bu miktar ortalama bir ihtiyaç; dışarıda çalışanlar, yoğun egzersiz yapanlar veya çok terleyenler için bu oran artabiliyor.

#5
Foto - Nefrologlar uyarıyor: Vücudunuzu kurutabilir: Yazın bunları içmeyin

Kısa süreli terleme için su yeterli. Ancak inşaat gibi açık havada uzun süre çalışılan durumlarda elektrolit (tuz, potasyum, magnezyum gibi mineraller) içeren içecekleri faydalı olabilir. Prof. Crandall, yalnızca su içilmesi halinde kan sodyum düzeylerinin seyrelip hiponatremi gibi ciddi sorunlara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

#6
Foto - Nefrologlar uyarıyor: Vücudunuzu kurutabilir: Yazın bunları içmeyin

Öte yandan Dr. Taubman, fazla şeker içeren içeceklerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor: "Yüksek şeker oranı uzun vadede tam tersine susuzluğa yol açabilir" Yalnızca içeceklerle değil, yiyeceklerle de sıvı alımı sağlanabilir Salatalık, karpuz, domates, marul ve çilek gibi su oranı yüksek besinler hem sıvı ihtiyacını karşılar hem de elektrolit desteği sunar. Dr. Taubman konu hakkında şunları söylüyor:

#7
Foto - Nefrologlar uyarıyor: Vücudunuzu kurutabilir: Yazın bunları içmeyin

KAÇINILMASI GEREKEN İÇECEKLER Alkol: Vücuttan sıvı atımını artırır. Şekerli içecekler: Dehidrasyonu tetikleyebilir. Fazla kafein: İdrar söktürücü etkisiyle sıvı kaybını hızlandırabilir.

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