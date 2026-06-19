Nefrologlar uyarıyor: Vücudunuzu kurutabilir: Yazın bunları içmeyin
Yaz aylarının gelmesiyle nefrologlara mutlaka kulak kabartmalıyız...
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Yaz aylarının gelmesiyle nefrologlara mutlaka kulak kabartmalıyız...
Sıcak havalarda terle birlikte vücudun kaybettiği sıvı ve minerallerin doğru şekilde yerine konmaması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Time dergisine konuşan uzmanlara göre, su her zaman en iyi içecek olsa da bazı durumlarda elektrolit takviyesi de gerekebilir.
Yaz aylarında terleme, vücudun doğal soğuma mekanizması. Ancak bu sırada sadece su değil, tuz ve diğer mineraller de kaybediliyor. Dr. Cara Taubman'a göre birçok insan gün içinde yeterince sıvı tüketmiyor:
Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'nden nefrolog Dr. Rakhi Khanna, susuzluğun vücudun doğal bir uyarısı olduğunu ancak yalnızca bu sinyali beklemenin yeterli olmadığını belirtiyor:
Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi'nden Prof. Craig Crandall ise açık konuşuyor: "Kaybettiğiniz şey su, o halde yerine koymanız gereken de su" ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne göre, kadınların günde yaklaşık 2.7 litre (11.4 bardak), erkeklerin ise 3.7 litre (15.6 bardak) su tüketmesi gerekiyor. Ancak bu miktar ortalama bir ihtiyaç; dışarıda çalışanlar, yoğun egzersiz yapanlar veya çok terleyenler için bu oran artabiliyor.
Kısa süreli terleme için su yeterli. Ancak inşaat gibi açık havada uzun süre çalışılan durumlarda elektrolit (tuz, potasyum, magnezyum gibi mineraller) içeren içecekleri faydalı olabilir. Prof. Crandall, yalnızca su içilmesi halinde kan sodyum düzeylerinin seyrelip hiponatremi gibi ciddi sorunlara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.
Öte yandan Dr. Taubman, fazla şeker içeren içeceklerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor: "Yüksek şeker oranı uzun vadede tam tersine susuzluğa yol açabilir" Yalnızca içeceklerle değil, yiyeceklerle de sıvı alımı sağlanabilir Salatalık, karpuz, domates, marul ve çilek gibi su oranı yüksek besinler hem sıvı ihtiyacını karşılar hem de elektrolit desteği sunar. Dr. Taubman konu hakkında şunları söylüyor:
KAÇINILMASI GEREKEN İÇECEKLER Alkol: Vücuttan sıvı atımını artırır. Şekerli içecekler: Dehidrasyonu tetikleyebilir. Fazla kafein: İdrar söktürücü etkisiyle sıvı kaybını hızlandırabilir.
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