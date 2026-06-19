Nefrologlar uyarıyor: Vücudunuzu kurutabilir: Yazın bunları içmeyin

Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi'nden Prof. Craig Crandall ise açık konuşuyor: "Kaybettiğiniz şey su, o halde yerine koymanız gereken de su" ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne göre, kadınların günde yaklaşık 2.7 litre (11.4 bardak), erkeklerin ise 3.7 litre (15.6 bardak) su tüketmesi gerekiyor. Ancak bu miktar ortalama bir ihtiyaç; dışarıda çalışanlar, yoğun egzersiz yapanlar veya çok terleyenler için bu oran artabiliyor.