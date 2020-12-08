Mesele Tank Palet değilmiş! Koç’çu Oda TV hemen döküldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve saz arkadaşlarının sürekli gündeme getirerek hükümete karşı algı çalışması yapmaya çalıştığı Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın yerli tank üretimi için tahsis edilmesi konusuna açıklık getiren AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, aynı fabrika için Koç Grubu'na da teklif yapıldığını söyledi.

Akit'e konuşan Turan şu ifadeleri kullandı:

"2007 yılında yerli ve milli tank prototiplerinin üretilmesi işi Koç Grubu şirketlerinden Otokar’a verildi. Sözleşmeye göre prototipin en geç 8 yıl içinde tamamlanması gerekiyordu. Ancak yaklaşık 10 yıl sonra 2017 yılında ancak tamamlayabildi. Bu süre zarfında Otokar’a yaklaşık 1 milyar dolar ödeme yapılmış. Daha sonra firmanın destek aldığı Alman firmalarının çeşitli gerekçe göstermeleriyle süreç durdu. Ardından tekrar üretmeye karar verilerek, üretim işi Otokar’a teklif edildi. Ancak firmanın teklif ettiği 6 milyar avro fiyatı yüksek bulundu, açık ve şeffaf bir ihale yapıldı. İhaleye Otokar, BMC ve FNSS firmaları katıldı. 2018’de sonuçlanan ihale 3.6 milyar avroluk teklif veren BMC’de kaldı. Milletimizin faydasına olacak, tasarruf edilecek, maliyetleri düşürecek, projeyi hızlandıracak bir durumdan neden rahatsızlık duyulur?"

Oda TV Koç'un avukatlığına soyundu

Akit'in haberi üzerinden AK Partili Bülent Turan'ı hedef alan Oda TV, bu ifadeler üzerinden Koç'u savunmaya başladı. "AKP’nin hedefinde yine Koç var" başlığıyla yayınlanan haberde, "AKP TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden gündeme getirdiği Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası tartışmasında Koç grubunu hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.