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Dünya Mesele S-400 değil! Mektup yazdılar
Dünya

Mesele S-400 değil! Mektup yazdılar

S-400'ler nedeniyle ABD ve Türkiye ilişkilerinin gerilmediği bir kez daha ortaya çıktı. 50'den fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatör, Başkan Joe Biden'a mektup yazarak Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 03:13:00 - 2021-02-10 03:14:50
Mesele S-400 değil! Mektup yazdılar

Yazılan mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan "otoriter" olmak ve "muhalefeti susturup gazetecileri hapse atmakla" suçlanıp iftira atıldı.

Öte yandan Türk dış politikasının gittikçe daha "kavgacı" hale geldiği belirtildi.

Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonları mektupta "ABD destekli Kürtlere saldırı" olarak tanımlandı.

Ayrıca S400 alımına dikkat çekilde ve Türkiye'nin Karabağ işgalinin sona erdirilmesi için Azerbaycan'a destek vermesi hakkında "Azerbaycan'ı Ermenistan'a karşı şiddet kullanmaya teşvik etti" ifadeleri kullanıldı.

Senatörler, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'ye bağlı kişilerin iadesine yönelik talepleri de "kavgacı ve saldırgan dış politika" olarak nitelendirdi. Bu noktada Türkiye'nin FETÖ militanı Enes Kanter'i de "susturmak" istediği iddia edildi.

Mektubun sonunda Türkiye'nin dünyanın önemli bir bölgesinde önemli bir müttefik olduğu ve mektubu "tam da bu yüzden yazdıkları", Biden'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tutumunu değiştirmesi için baskı yapması gerektiği belirtildi.

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