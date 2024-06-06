Mesele müfredat değil, onlar İslam’dan rahatsız! Taze Hıristiyan CHP’nin vekil adayı çıktı

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Yazar, çizer, muhabir ve editörleriyle her gün milli ve manevi değerlerimize hakaretler yağdıran Sözcü’nün bir kumpası daha elinde patladı. Müslümanların kutsallarına saldırmayı alışkanlık haline getiren Sözcü’nün dünkü sayısında, “Yeni müfredat din değiştirtti” başlığıyla verilen haberin altından büyük bir perdeleme çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca 26 Mayıs’ta onaylanan ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında kademeli olarak uygulanacak olan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ne kızıp, Hıristiyanlığa geçtiğini ilan eden “sade vatandaş” görünümlü Bülent Sağış isimli mürtedin, gerçekte “CHP milletvekili aday adayı” olduğu öğrenildi.

MECLİS OLMADI HIRİSTİYANLIĞA GEÇTİ

Çocuğunun "zorunlu din dersinden muaf olması" için 3 Haziran 2024 tarihinde Hristiyanlığa geçtiğini açıklayan ve din değiştirdiğine dair resmi belgeleri kişisel hesaplarından paylaşan CHP’li Sağış’ın, “2015 CHP İstanbul 3.Bölgede 17. Sıradan Milletvekili Aday Adayı” olduğu belirlendi. Kendisini “Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti Neferi” şeklinde lanse eden ve hâlihazırda Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Sağış’ın, şuurlu nesiller yetiştirmeye yönelik yeni müfredat taslağına olan nefretini ise şu rezil sözlerle dile getirdi:

“Milli Eğitim Bakanlığı maarif müfredatı yönetmeliği her geçen gün laiklik, demokratik, bilimsel, Atatürk'ü yok saydığı ve zorunlu din derslerini kınamak için din değişikliğine gittim. Deist ve ateist olmanız çocuklarınızı eğitim din dersinden muaf etmiyor sadece Hristiyan ve Yahudi çocukları din dersinden muaf oluyor.”



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EKREM SEVER ÇIKTI

Öte yandan CHP’li taze Hıristiyan Bülent Sağış’ın, sürekli CHP toplantılarında boy göstermesi ve kendisini “iyi bir Müslüman olma arzusunda bir insan” şeklinde lanse eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile resimler çektirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

OYUNU AKİT BOZDU

Gazetemiz Akit, bugün yayımlanan ve adeta bir medya klasiği haline gelen “Arşiv” sayfasında, Sözcü gazetesinin kirli manipülasyonunu boşa çıkardı. İlgili haberin görseli eşliğinde “İBRETTİR” başlığı ile yapılan yorumda şu ifadelere yer verildi:

“Din değiştiren vatandaş’ın CHP’li bir siyasetçi” olduğunu yazmayı unutmuşsun Sözcü… Neyse, biz haftalardır bu kadar güzel anlatamamıştık, yeni müfredatın “hangi tıynetteki” insanları rahatsız ettiğini…”