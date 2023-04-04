Mesele görmemek değil anlamamak! Seccade temizlenir de bu CHP zihniyeti asla

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade rezilliğine değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bir “seccade” ile maskeler nasıl da kendiliğinden iniveriyor..

Bir “seccade”..

Evet, seccade kutsal değil..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Secde edildiği ölçüde değerli..

Değeri kendinden değil..

Varılan secde sebebi ile..

Görmedi iseniz..

O da bir hata..

Özür dilemeniz bir erdem..

Ama bu kaçıncı özür..

Bu kaçıncı helalleşme isteği..

Ve biz size, nasıl inanacağız..

Nasıl güveneceğiz?

“Ortam kalabalıktı.. Fotoğraf çektirmek istediler, aciliyetten ve karışıklıktan göremedik” dediler..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve yanındakilerin seccade üzerinde ayakkabı ile basarak çektirdikleri fotoğraf için ilk mazeret bu idi..

“Kalabalık” dedikleri..

İki bayan, bir Kılıçdaroğlu, bir de oturduğunda bir domuzu götürmekle övünen Canan Kaftancıoğlu..

Olur ya, insanlık hali..

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