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Siyaset Mesele görmemek değil anlamamak! Seccade temizlenir de bu CHP zihniyeti asla
Siyaset

Mesele görmemek değil anlamamak! Seccade temizlenir de bu CHP zihniyeti asla

Yeniakit Publisher
2023-04-04 10:37:00 -
Mesele görmemek değil anlamamak! Seccade temizlenir de bu CHP zihniyeti asla

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Seccade temizlenir de, bu CHP zihniyeti asla!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade rezilliğine değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bir “seccade” ile maskeler nasıl da kendiliğinden iniveriyor..

Bir “seccade”..

Evet, seccade kutsal değil..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Secde edildiği ölçüde değerli..

Değeri kendinden değil..

Varılan secde sebebi ile..

Görmedi iseniz..

O da bir hata..

Özür dilemeniz bir erdem..

Ama bu kaçıncı özür..

Bu kaçıncı helalleşme isteği..

Ve biz size, nasıl inanacağız..

Nasıl güveneceğiz?

“Ortam kalabalıktı.. Fotoğraf çektirmek istediler, aciliyetten ve karışıklıktan göremedik” dediler..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve yanındakilerin seccade üzerinde ayakkabı ile basarak çektirdikleri fotoğraf için ilk mazeret bu idi..

“Kalabalık” dedikleri..

İki bayan, bir Kılıçdaroğlu, bir de oturduğunda bir domuzu götürmekle övünen Canan Kaftancıoğlu..

Olur ya, insanlık hali..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

Doğruya Doğru

Pek Dindar olmadığın halde Dindar gibi görünerek oy toplayacaktın ama gittin seccadeye bastın,ha bir de tok karnına iftarlara katılma ayıp oluyor.

ali

Millet aç siz düşmüşsünüz seccade peşine.Ekonomiyi yazın,vatandaşın durumunu yazın
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
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