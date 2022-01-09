Mescidi Aksa’ya zorla girerek sözde talmudi ibadet yaptılar!
İşgal altında tuttukları Filistin’in başkenti Kudüs’te her türlü taşkınlık ve zulme devam eden Siyonist İsrail vatandaşı aşırılık yanlısı Yahudiler, hemen her gün Mescidi Aksa’ya zorla girerek çeşitli ritüellerini zorla yerine getiriyorlar.
Yeni Akit Ankara
İsrailli işgalciler Mescidi Aksa'ya baskın düzenlemeye ve sözde Talmudik ayinlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Filistin Ajansı’nın aktardığı görüntülere göre, Yahudi aşırılık yanlılarından oluşan bir grup, bu sabah da Mescidi Aksa’ya zorla girerek kendi ibadetlerini yaptılar. Mescidi Aksa’ya her gün azgın gruplar halinde dalarak işgal girişiminde bulunan aşırılık yanlısı Yahudilere İsrail güvenlik güçleri engel olmak bir yana işgallerini rahatlıkla yapabilmeleri için güvenlik önlemi alıyor.