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Mescid-i Aksa’ya kurulacak sinagog felâkete götürür

Kudüs İşleri Uzmanı Akademisyen Cemal Amr, Mescid-i Aksa’nın orta bölgesinde “Bab el-Rahme” ismiyle kurulması planlanan sinagoga ilişkin “gerçek bir felakete doğru gidiyoruz, o da Mescid-i Aksa’nın ortasında bir sinagogun kurulmasıdır” dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:53
Mescid-i Aksa’ya kurulacak sinagog felâkete götürür

Filistin topraklarını işgal eden ve Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’ü başkent ilan eden Terör Devleti İsrail’in Mescid-i Aksa bölgesinde kurmayı planladığı sinagog çalışmalarına hız verdiği öğrenildi. Filistin topraklarını yıllardır işgal altında tutan, bugüne kadar binlerce masum Filistinli Müslümanı suçsuz yere katleden ve bölgedeki Yahudi yerleşimlerini artırarak Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa yerine kendi mabetlerini inşa etmek isteyen İsrail yönetiminin bölgede yapmayı planladığı sinagoga ilişkin adımların atılmaya başlandığı öğrenildi. 

12 bin metrekare alan kapatıldı

Mescidi Aksa’nın orta bölgesinde “Bab el-Rahme” ismiyle kurulması planlanan sinagog için 12 bin metrekare alanı kapatan İsrail, Rahme kapısındaki kontrolleri arttırarak bölgedeki geçişlerin daha sık denetlenmesi amacıyla ek bir karakol kurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kudüs İşleri Uzmanı Akademisyen Cemal Amr ise, “Bab el-Rahme ismiyle bir Yahudi sinagogu kurmayı planlıyorlar. Gerçek bir felakete doğru gidiyoruz, o da Mescidi Aksa’nın ortasında bir sinagogun kurulmasıdır. Son dönemde bu alandan geçen birçok Filistinli genç kız tutuklandı. Bu alanın etrafından veya yakınından her kim geçerse geçsin tutuklanıyor. Mescid-i Aksa’nın altında kazılan tüneller vasıtasıyla Mescid-i Aksa üzerinde hakimiyet kurdular. Bugün işgal rejimi, Mescid-i Aksa semalarında teleferik projesi kapsamında altyapı çalışmaları da yapıyor. Müslümanların ilk kıblesi üzerinde işgalin hakimiyeti bu şekilde artıyor” ifadelerini kullandı.

Geçişleri engellemek için yeni bir karakol inşa edildi

Bab el-Rahme bölgesinin İsrail için “Kutsalların Kutsalı” olarak adlandırılan Kubbet-üs Sahra’nın yanında bulunması sebebiyle ve de kentin en güney kesiminde yer alan Emevi saraylarını yıkıp, Talmud bahçeleri ve tapınaklar inşa etmelerinin ardından, bölgenin onlar için Burak duvarından daha kıymetli olacağını açıklayan Amr, İsrail’in Rahme kapısındaki kontrolleri arttırdığını ve bölgede bir polis karakolu kurduğunu dile getirdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:53
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  8. İsrail
  9. Filistinli Müslüman
  10. Rahme kapısı
  11. Kudüs İşleri Uzmanı Akademisyen Cemal Amr
  12. Bab el-Rahme bölgesi
  13. Kubbet-üs Sahra
  14. Emevi sarayları
  15. Talmud bahçeleri
  16. Burak duvarı
  17. İsrail’in Rahme kapısı

YORUM YAZ

  • ÜmitÜmit20 dk önce
    Kendine lider diyen kendine müslüman diyen yahudi köpekleri olduğu için islam alemi ayağa kalkamıyor birde Suriyeliler gibi kendine erkek diyen korkaklar var toprağını bırakıp kaçan hukuğun adaletin olduğu yerde erkeklik yapan Suriyeli Araplar islam aleminin neden bu hale geldiğini açıklıyordur sanırım
  • abdrhmnabdrhmn35 dk önce
    bunlar daha az bile. müslüğmanlar uyumaya devam etsin. hu allah hu çeksinler günde 10 saat. hıristiyanlar ilimde gelip geçti müslümanları. günde on bin kere besmele çekerseniz yaklaşık 12 saat sürer günde bir sene sonra mercedes arabanız olacak kadar para verir allah size gibi saçma sözlerle beyinlerini afyonlamıştır yahudiler hıristiyanlar müslümanların. tabiidirki, ilimdede böyle heri kalırsınız el oğlu gavur dediğimiz kısımda elinizde ne var ne yok alır sizleri köle gibi kullanır. uyanın artık müslümanlar.
  • Az kaldıAz kaldı45 dk önce
    Kelb sürtünüp durmasa kılıç kında pas tutar. Adamlarda küstahça bir cüretkarlık hakim. Tabi bunlar Allah'ın seçilmiş kavmi ve doğal olarak Allah'ın korumasında olduğunun rahatlığıyla her türlü melanette ruhsat sahibidir. Eceline susamış kelb yaklaşan akibete hızla koştuğunu göremeyecek kadar büyük bir sarhoşluk içinde. Az daha sabır diyelim.

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