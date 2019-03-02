Mescid-i Aksa’ya kurulacak sinagog felâkete götürür

Filistin topraklarını işgal eden ve Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’ü başkent ilan eden Terör Devleti İsrail’in Mescid-i Aksa bölgesinde kurmayı planladığı sinagog çalışmalarına hız verdiği öğrenildi. Filistin topraklarını yıllardır işgal altında tutan, bugüne kadar binlerce masum Filistinli Müslümanı suçsuz yere katleden ve bölgedeki Yahudi yerleşimlerini artırarak Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa yerine kendi mabetlerini inşa etmek isteyen İsrail yönetiminin bölgede yapmayı planladığı sinagoga ilişkin adımların atılmaya başlandığı öğrenildi.

12 bin metrekare alan kapatıldı

Mescidi Aksa’nın orta bölgesinde “Bab el-Rahme” ismiyle kurulması planlanan sinagog için 12 bin metrekare alanı kapatan İsrail, Rahme kapısındaki kontrolleri arttırarak bölgedeki geçişlerin daha sık denetlenmesi amacıyla ek bir karakol kurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kudüs İşleri Uzmanı Akademisyen Cemal Amr ise, “Bab el-Rahme ismiyle bir Yahudi sinagogu kurmayı planlıyorlar. Gerçek bir felakete doğru gidiyoruz, o da Mescidi Aksa’nın ortasında bir sinagogun kurulmasıdır. Son dönemde bu alandan geçen birçok Filistinli genç kız tutuklandı. Bu alanın etrafından veya yakınından her kim geçerse geçsin tutuklanıyor. Mescid-i Aksa’nın altında kazılan tüneller vasıtasıyla Mescid-i Aksa üzerinde hakimiyet kurdular. Bugün işgal rejimi, Mescid-i Aksa semalarında teleferik projesi kapsamında altyapı çalışmaları da yapıyor. Müslümanların ilk kıblesi üzerinde işgalin hakimiyeti bu şekilde artıyor” ifadelerini kullandı.

Geçişleri engellemek için yeni bir karakol inşa edildi

Bab el-Rahme bölgesinin İsrail için “Kutsalların Kutsalı” olarak adlandırılan Kubbet-üs Sahra’nın yanında bulunması sebebiyle ve de kentin en güney kesiminde yer alan Emevi saraylarını yıkıp, Talmud bahçeleri ve tapınaklar inşa etmelerinin ardından, bölgenin onlar için Burak duvarından daha kıymetli olacağını açıklayan Amr, İsrail’in Rahme kapısındaki kontrolleri arttırdığını ve bölgede bir polis karakolu kurduğunu dile getirdi.