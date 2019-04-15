Mescid-i Aksa'daki yangın kontrol altında
Terör devleti İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da çıkan yangın kontrol altına alındı.15 Nisan 2019 Pazartesi 22:46
Mescid-i Aksa'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yerel kaynaklar, yangının Mescid-i Aksa'nın doğu tarafında bulunan Mervan Camii'ndeki cami muhafızları odasında çıktığını bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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