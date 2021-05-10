Mescid-i Aksa'daki İsrail saldırıları sürüyor!

Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'ya saldırdı.

İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanlara saldırırken, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

İşgal güçleri, bu sabah tekrar saldırıya geçti. İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti.

Müslümanlar ise, zulme karşı direniş başlattı. İsrail polisinin Kıble Mescidi'ne onlarca gaz bombası atmasına rağmen, Filistinliler direnişe devam ediyor.

İsrail güvenlik güçleri, Filistinlilere karşı ses bombası ve plastik mermi kullanıyor.

İşgalci güçlerin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırması sonrası bölgede çatışmalar yaşanıyor.

Olaylarda Müslümanların yaralandığı belirtiliyor. Aksa kapılarında ise, aşırı sağ partilerin üyeleri içeri girmek için bekliyor.

Tapınak Grupları da Mescid-i Aksa'ya baskını gerçekleştirmeyi umarak Mağaribe Kapısı'nın girişinde harekete geçmeye başladı.