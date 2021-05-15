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Dünya Mescid-i Aksa’da ‘Erdoğan’ sloganları
Dünya

Mescid-i Aksa’da ‘Erdoğan’ sloganları

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Gazze Şeridi’ne askeri destek çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 10:50:00 -
Mescid-i Aksa’da ‘Erdoğan’ sloganları

Filistinliler, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra arasındaki revakların altında abluka altındaki Gazze Şeridi’ne destek gösterisi düzenledi. Filistin ve Tevhid bayraklarının açıldığı gösteride, tekbirler ile Hamas lehine ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Yüzlerce Filistinlinin katıldığı gösteride, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze’ye askeri destek çağrısı yapıldı. Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde Mescid-i Aksa’nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve “işgal devletinin” buradan elini çekmesi gerektiğini söyledi. Şeyh Sabri, hutbe sonrası Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa için dua etti.

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